Friedhofsverwalter: Jeder zweite Friedhof ohne WC

Kreuze stehen auf dem Hauptfriedhof in Frankfurt am Main (Hessen) auf den Gräbern. Foto: Arne Dedert/Archiv

Kassel/Hannover/Frankfurt/Fulda (dpa/lhe) - Auf vielen Friedhöfen fehlen nach Einschätzung des Verbands der Friedhofsverwalter Toilettenanlagen. «Ich gehe von 50 Prozent aus», sagte Verbandssprecher Michael Albrecht in Hannover. WCs seien früher bei der Planung der Anlagen nicht als relevant erachtet worden, aber heute ein wichtiges Thema. Ein weiteres Kriterium seien leichte Zugänglichkeit und an die Besucher angepasste Öffnungszeiten der Toiletten. Auch in Hessen gibt es durchaus Friedhöfe ohne WCs, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab.