Friedliche Demo gegen rechte Redner bei Burschenschaft

Marburg (dpa/lhe) - Etwa 500 Menschen haben in der Universitätsstadt Marburg am Samstag friedlich gegen eine Veranstaltung mit Rednern aus der rechten Szene demonstriert. Der Protest unter dem Motto «Kein Fußbreit den Faschisten» sei ebenso ohne Zwischenfälle abgelaufen wie die Veranstaltung der Burschenschaft Germania, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag.