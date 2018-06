Frömmrich: Positive Bilanz von Arbeit des NSU-Ausschusses

Der NSU-Ausschuss im hessischen Landtag war eingesetzt worden, um zu prüfen, ob bei der Aufklärung des Mordes an dem Kasseler Internetcafé-Betreiber Halit Yozgat in hessischen Behörden Fehler gemacht wurden. Die Tat im Jahr 2006 wird der rechtsextremen Terrorgruppe «Nationalsozialistischer Untergrund» (NSU) zugerechnet. Der Abschlussbericht sollte am Freitag in nicht öffentlicher Sitzung beschlossen werden.