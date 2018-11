Frontalzusammenstoß mit vier Verletzten auf glatter Straße

Großalmerode (dpa/lhe) - Leichter Schneefall und glatte Straßen in Nordhessen haben einen Frontalzusammenstoß mit vier Schwerverletzten zur Folge gehabt. Eine 25-jährige Autofahrerin sei am Montag auf der Bundesstraße zwischen Großalmerode-Trubenhausen und Hundelshausen (Werra-Meißner-Kreis) in den Gegenverkehr geraten, sagte ein Sprecher der Polizei in Eschwege am Dienstag. Dort streifte sie zunächst ein anderes Auto und stieß anschließend frontal gegen einen weiteren Pkw. Die Frau und der Fahrer wurden schwer verletzt, ebenso ein 25-Jähriger und ein dreijähriges Kind im Auto der Unfallfahrerin. Die Straße war für mehrere Stunde gesperrt, es entstanden 18 000 Euro Schaden.