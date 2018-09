Frühere OFC-Geschäftsführer gestehen Insolvenzverschleppung

Darmstadt (dpa/lhe) - Mit den Geständnissen der drei Angeklagten wurde im Landgericht Darmstadt der Strafprozess um die Insolvenzverschleppung der Kickers Offenbach Fußball GmbH fortgesetzt. Die Offenbacher Kickers (OFC) hatten 2010 ihre Profiabteilung in die Fußball GmbH ausgelagert. Allerdings war diese GmbH laut Staatsanwaltschaft von Beginn an nicht solvent. Zudem sollen Umsatz-, Einkommens- und Gewerbesteuern in Höhe von mehreren hunderttausend Euro hinterzogen und Sozialbeiträge verspätet bezahlt worden sein.