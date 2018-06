Früherer Box-Profi muss nach K.o.-Schlag zehn Monate in Haft

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Weil er einen Hotelangestellten aus nichtigem Anlass mit einem Faustschlag niedergestreckt hat, ist ein früherer Profi-Boxer am Dienstag vom Amtsgericht Frankfurt zu zehn Monaten Haft verurteilt worden. Nur sechs Tage, nachdem er im Februar dieses Jahres wegen diverser Übergriffe und anderer Straftaten zu einer Bewährungsstrafe von zwei Jahren verurteilt worden war, wurde der 39-Jährige erneut gewalttätig. Anlass für die Attacke gegen den Angestellten war der Umstand, dass dieser zwei Tage zuvor die lärmenden Kinder des Boxers in der Schwimmhalle des Hotels in Frankfurt-Sachsenhausen zur Ordnung gerufen hatte.