Frühjahrsputz: Deutsche Bahn macht ihre Zugflotte sauber

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach den schmuddeligen Wintermonaten schrubbt die Deutsche Bahn (DB) ihre Zugflotte wieder sauber. In speziellen Waschstraßen werden nach Angaben eines Sprechers vom Donnerstag in den nächsten Wochen rund 3000 Züge der DB Region von außen gereinigt. Bei diesem «Frühjahrsputz» würden besonders intensive Reinigungsmittel eingesetzt, die erst ab einer Außentemperatur von mindestens sieben Grad optimale Ergebnisse erzielten. In der so genannten «ICE- und Ganzzugsbehandlungsanlage» in Frankfurt Höchst - einer von bundesweit 52 Waschanlagen der Bahn - werden pro Tag zwischen 8 und 16 Züge von außen und innen gereinigt. Der Fahrgastverband Pro Bahn sieht trotzdem Verbesserungsbedarf bei der Sauberkeit der Züge.