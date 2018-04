Frühling macht Pause: Ab Sonntag Starkregen und Gewitter

Auch am Sonntag bleibt es laut DWD bewölkt. Am Nachmittag und Abend entwickeln sich kräftige Schauer und Gewitter. Lokaler Starkregen sei wahrscheinlich, es könne zudem Sturmböen geben, sagte Bertelmann. «Die Höchsttemperaturen liegen bei 20 bis 25 Grad.» In der Nacht zum Montag sei bei Temperaturen zwischen 7 und 10 Grad weiterhin mit Schauern und teils gewittrig verstärktem Regen zu rechnen.

Eine Wetterverbesserung ist auch am Montag nicht in Sicht. Bei Höchsttemperaturen um 16 Grad bleibe es weiterhin bewölkt, zeitweise könne es auch regnen. In der Nacht zum Dienstag lockere die Wolkendecke allmählich auf. «Bei Temperaturen um 7 Grad klingt dann auch der Regen ab», sagte Bertelmann.