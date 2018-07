Führerscheinloser Autofahrer rast in Polizeikontrolle

Offenbach (dpa/lhe) - Ein führerscheinloser Autofahrer ist mit viel zu hohem Tempo nahe Offenbach in eine Geschwindigkeitskontrolle der Polizei gerast. Er sei mit einem Tempo von 133 Stundenkilometern unterwegs gewesen, erlaubt sei auf der Bundesstraße 8 in Richtung Frankfurt Tempo 80, teilte die Polizei in Offenbach am Freitag mit. Zudem habe der in Kelsterbach wohnende Mann vermutlich unter dem Einfluss von Drogen gestanden, ihm sei nach der Kontrolle am Donnerstag Blut abgenommen worden. Insgesamt waren 20 zu schnelle Fahrer erwischt worden, die meisten kamen mit einer Verwarnung davon.