Führungswechsel bei B.Braun: Anna Maria Braun übernimmt

B.Braun stellt in 64 Ländern unter anderem Kanülen, Infusionen, chirurgische Instrumente und Pflaster her. Den Grundstein für das Unternehmen legte Julius Wilhelm Braun 1839 mit dem Kauf der Rosen-Apotheke in Melsungen. Das Unternehmen hat über 60 000 Mitarbeiter, mehr als 15 000 davon in Deutschland.