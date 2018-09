Fünf Autos brennen in Frankfurt

Frankfurt (dpa/lhe) - In Frankfurt haben fünf in Reihe geparkte Autos gebrannt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war das Feuer am Dienstagmittag in der Orber Straße ausgebrochen. Ein Busch stand ebenfalls in Flammen. Die Feuerwehr konnte die Brände löschen. An den Autos entstand teilweise Totalschaden, eine genaue Summe stand nach Angaben einer Polizeisprecherin zunächst nicht fest. Auch die Ermittlungen zur Brandursache dauerten an. Wie die Sprecherin sagte, sei Brandstiftung nicht auszuschließen. Die Kriminalpolizei bat die Bevölkerung um entsprechende Hinweise.