Fünf Autos gehen in Frankfurt in Flammen auf: Brandstiftung

In der vergangenen Woche hatte es auch in Südhessen mehrere Autobrände gegeben. Zwei Autos hatten in der Nacht zum Mittwoch in Darmstadt gebrannt. Auch hier vermutete die Polizei Brandstiftung. In Viernheim (Kreis Bergstraße) wurden in der gleichen Nacht drei Fahrzeuge bei Bränden beschädigt.