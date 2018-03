Fünf Bischöfe zelebrieren Beisetzung von Lehmann

An der Beisetzung wird auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier teilnehmen. Daneben haben Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) sowie die Ministerpräsidenten der drei Bundesländer Rheinland-Pfalz, Hessen und Baden-Württemberg ihr Kommen angekündigt.

Am Ende des Gottesdienstes sind drei Grußworte vorgesehen. Neben Eterović als Vertreter des Vatikans und dem Münchner Erzbischof Kardinal Reinhard Marx als Vorsitzendem der Deutschen Bischofskonferenz wird auch der Vorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, sprechen.

Die Gästeliste umfasst des Weiteren die deutsche Botschafterin beim Heiligen Stuhl, Annette Schavan. Daneben wollen der Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK), Thomas Sternberg, und Irmgard Schwaetzer, die Präses der Synode der evangelischen Kirche in Deutschland, bei den Trauerfeierlichkeiten zugegen sein.

Lehmann starb am 11. März im Alter von 81 Jahren in Mainz. Im Herbst 2017 hatte er einen Schlaganfall erlitten. Der Leichnam wurde am vergangenen Dienstag in der Mainzer Augustinerkirche aufgebahrt.