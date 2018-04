Fünf Fahrgäste bei Busunfall leicht verletzt

Frankfurt (dpa/lhe) - Bei einem Unfall mit einem Linienbus in Frankfurt sind fünf Fahrgäste leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, musste der 52 Jahre alte Busfahrer stark bremsen, weil ein vorausfahrendes Auto schnell noch in eine freie Parklücke fahren wollte. Die Fahrgäste seien am Samstag zu Boden sowie an Sitze und Haltegriffe geschleudert worden. Nach ersten Ermittlungen hatte der Busfahrer zu wenig Abstand zum Auto vor sich gehalten.