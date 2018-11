Fünf Gäste erleiden Kohlenmonoxid-Vergiftung in Shisha-Bar

Hofheim am Taunus (dpa/lhe) - Die Polizei ermittelt gegen den Betreiber (29) einer Shisha-Bar in Hofheim am Taunus wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung. Denn fünf seiner Gäste zogen sich in der Nacht zum Samstag Kohlenmonoxid-Vergiftungen zu, wie die Polizei mitteilte. Zwei von ihnen seien schwer verletzt ins Krankenhaus gekommen.