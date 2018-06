Fünf Kilogramm Heroin am Frankfurter Flughafen erschnüffelt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein Rauschgifthund hat am Frankfurter Flughafen fünf Kilogramm Heroin in einem Koffer erschnüffelt. Der mutmaßliche Drogenkurier wurde vorläufig festgenommen, wie der Zoll am Freitag mitteilte. Bei der Gepäckkontrolle schlug der Hund an, so dass der Besitzer - er kam bereits Pfingstmontag mit einem Flug aus Äthiopien - seinen Koffer öffnen musste. Die Beamten entdeckten einen doppelten Boden, in dem vier Päckchen mit Heroin versteckt waren. «Der Schwarzmarkwert des Rauschgifts beläuft sich auf circa 95 000 Euro», teilte eine Sprecherin des Frankfurter Hauptzollamtes mit.