Fünf Kinder und zwei Frauen bei Auffahrunfall verletzt

Usingen (dpa/lhe) - Eine schwangere Autofahrerin hat sich im Hochtaunus von ihren Kindern ablenken lassen und dadurch einen Unfall mit mehreren Verletzten verursacht. Nach Angaben der Polizei wurde die 38-Jährige am Montag in der Nähe von Usingen selbst schwer verletzt, ihre beiden Kinder verletzten sich leicht. Sie war demnach nach eigenen Angaben bei der Fahrt von den Kindern auf dem Rücksitz abgelenkt worden und mit ihrem Wagen ungebremst auf den Bulli einer 47-Jährigen gekracht. Der kam von der Fahrbahn ab und fuhr in den Graben. Die Bulli-Fahrerin und drei Kinder in deren Fahrzeug wurden leicht verletzt. Wie alt die Kinder waren, konnte die Polizei am Abend zunächst nicht sagen. Sie bezifferte den Sachschaden mit 50 000 Euro.