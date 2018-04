Fünf Straftäter in neuer hessischer Abschiebehafteinrichtung

Zaunanlage am Abschiebegefängnis des Landes. Foto: Fabian Sommer/Archiv

Darmstadt (dpa/lhe) - In der ersten Abschiebehafteinrichtung (AHE) des Landes Hessens sitzen rund zwei Wochen nach der Inbetriebnahme fünf Menschen. Alle sind Straftäter und erwachsene Männer, wie Polizei-Sprecherin Andrea Löb berichtete. Der Umbau der ehemaligen Freigängerhäuser der Justizvollzugsanstalt in Darmstadt-Eberstadt zur AHE werde voraussichtlich in einigen Wochen abgeschlossen sein. Dann soll die Einrichtung 20 Plätze haben, später sollen es bis zu 50 werden.