Fünf Verletzte bei Auffahrunfall an Stauende

Lorsch (dpa/lhe) - Bei einem schweren Verkehrsunfall mit drei Lastwagen auf der A 67 bei Lorsch sind am Freitagnachmittag fünf Menschen verletzt worden, vier von ihnen schwer. Ein Kleinlastwagen aus Groß-Gerau war in Höhe der Raststätte Lorsch ungebremst auf einen 7,5-Tonner am Stauende nach einem vorangegangenen Unfall aufgefahren, wie ein Sprecher der Autobahnpolizei Südhessen sagte. Der Fahrer des Kleinlasters erlitt lebensgefährliche Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht worden.