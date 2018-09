Fünf Verletzte bei Kellerbrand in Biedenkopf

Biedenkopf (dpa/lhe) - Im mittelhessischen Biedenkopf hat der Keller eines Mehrfamilienhauses gebrannt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, erlitten fünf Personen bei dem Feuer am Samstag leichte Rauchvergiftungen, darunter drei Mädchen im Alter von 9, 13 und 16 Jahren. Alle fünf wurden in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. Der Raum wird auch als Aufenthaltsraum genutzt.