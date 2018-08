Fünf Verletzte nach Schlägerei: Hintergrund unklar

Bensheim/Darmstadt (dpa/lhe) - Bei einer Schlägerei im südhessischen Bensheim sind fünf Männer im Alter zwischen 19 und 28 Jahren verletzt worden. Zwei von ihnen mussten nach der Auseinandersetzung am Samstag im Krankenhaus bleiben, wie die Polizei am Montag in Darmstadt berichtete. Ein 17-Jähriger wurde festgenommen, seine beiden Kumpels sind flüchtig. Das gewaltbereite Trio soll einen 20-Jährigen aus zunächst ungeklärten Gründen verfolgt haben. Dieser sei mit leichten Verletzungen in eine Bar gerannt, um vor den drei Angreifern zu flüchten. Gäste der Bar seien ihm zur Hilfe gekommen.