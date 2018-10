Fünf Verletzte und beschädigte Autos bei Unfall auf B 26

Darmstadt (dpa/lhe) - Fünf Leichtverletzte, fünf beschädigte Autos, zwei Stunden Vollsperrung und 40 000 Euro Schaden waren die Folgen eine Unfalls auf der Bundesstraße 26 bei Roßdorf in Südhessen am Sonntagabend. Ein Arzt, der zufällig an der Unfallstelle vorbeifuhr, habe Erste Hilfe geleistet, berichtete die Polizei in Südhessen am Montag.