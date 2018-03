Fünf junge Männer wegen schwerer Vergewaltigung vor Gericht

Diese kündigten über ihre Verteidiger am ersten Verhandlungstag an, die Vorwürfe bestreiten zu wollen. Auch dem Antrag des Rechtsanwaltes der vergewaltigten Frau, diese in dem Prozess lediglich über Video als Zeugin zu vernehmen, wurde von den Anwälten entgegen getreten. Die Frau soll nun Anfang April in den Zeugenstand. Ihrem Rechtsanwalt zufolge leidet sie an erheblichen psychischen Folgen der Tat. Weil die Angeklagten zum Tatzeitpunkt noch Jugendliche beziehungsweise Heranwachsende waren, verhandelt eine Jugendstrafkammer gegen sie. Die vorerst festgelegten Verhandlungstermine reichen bis Juni.