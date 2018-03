Fünf mutmaßliche Drogenbesitzer gefasst

Bei der Durchsuchung ihrer Wohnungen in Fulda und Petersberg (Landkreis Fulda) fanden die Beamten am Mittwoch insgesamt fast 50 Gramm Kokain, 520 Gramm Haschisch und zwei Ecstasy Tabletten, was laut Polizei im Straßenverkauf etwa 10 000 Euro erzielt hätte. Außerdem stellten die Ermittler diverse Utensilien zum Handel und Gebrauch von Betäubungsmitteln sowie ein Würgeholz und zwei Messer sicher. Die fünf Männer wurden vorläufig festgenommenen und nach Abschluss der polizeilichen Erstmaßnahmen wieder freigelassen. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz eingeleitet.