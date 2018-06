Fünf neue Ökomodellregionen in Hessen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessen stärkt der Ökolandwirtschaft weiter den Rücken. Zwölf der 21 Landkreise in Hessen seien mittlerweile Ökomodellregionen, erklärte Agrarministerin Priska Hinz (Grüne) am Dienstag in Wiesbaden. Das entspreche fast zwei Dritteln der gesamten Landesfläche. Mit einem Ökoanteil von 13,5 Prozent an der landwirtschaftlichen Fläche rangiere Hessen damit bundesweit auf einem Spitzenplatz.