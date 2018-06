Fünfjährige fährt mit dem Zug allein zum Schwimmbad

Bad Arolsen (dpa/lhe) - Eine Fünfjährige ist laut einem Bericht der Polizei alleine mit dem Zug in ein Schwimmbad gefahren und hat es dort unbemerkt bis zum Planschbecken geschafft. Erst dann fiel die junge Nichtschwimmerin dem Personal auf. Ihre Familie habe ihr am Tag zuvor versprochen, am Samstag schwimmen zu gehen, teilte die Polizei mit. Als es dem Mädchen aus Volkmarsen dann am Morgen nicht schnell genug ging, machte es sich alleine auf den Weg. Das Kind sei in dem Schwimmbad einfach in den Umkleidebereich gegangen, habe sich dort umgezogen und sei dann zum Planschbecken gelaufen.