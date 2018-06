Für Londoner Finanzplatz geht es ums Überleben

Der Austritt der Briten aus der Europäischen Union zwingt in London angesiedelte Finanzinstitute zum Umsteuern. Wer weiterhin Geschäft in der EU machen will, braucht ein Standbein in einem anderen EU-Staat. Um Banker aus London buhlen außer Frankfurt unter anderem Paris und Luxemburg. Knapp 20 Banken haben sich bereits entschieden, ihr Geschäft in Deutschland auf- beziehungsweise auszubauen - überwiegend in Frankfurt.

Die Zeit drängt. Nach Weimers Einschätzung deutet derzeit alles auf einen harten Schnitt zwischen Großbritannien und den verbleibenden EU-Staaten Ende März 2019 hin: «Wir müssen wohl oder übel davon ausgehen, dass es einen harten Brexit gibt.»