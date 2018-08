Für Rekord sollen 600 000 Dominosteine fallen

Nidda (dpa/lhe) - Um neue Rekorde aufzustellen, sollen in einer Halle in Nidda am (heutigen) Freitag 600 000 Dominosteine zu Fall gebracht werden. Es gehe darum, den aktuellen deutschen Rekord für die größte Kettenreaktion von 537 938 umgefallenen Steinchen zu brechen, teilten die Veranstalter mit. Außerdem wollen die Macher mehrere Weltrekorde knacken, darunter die für die größte Domino-Spirale, den größten Domino-Stapel sowie die längste Domino-Mauer. Rund zwei Wochen waren den Veranstaltern zufolge etwa 20 Helfer damit beschäftigt, mit ruhiger Hand den Parcours aufzubauen und Steinchen an Steinchen zu setzen.