Fund von Leichenteilen: Ermittler haben Verdacht

Steinau an der Straße (dpa/lhe) - Nach dem Fund von mehreren Säcken mit Leichenteilen in einer Wohnung in Osthessen wollen die Ermittler am Dienstag Angaben zu einem Tatverdächtigen machen. Das kündigte ein Polizeisprecher in Offenbach an. Einzelheiten zu der Person wurden zunächst nicht bekannt. Es wird bislang von einem Tötungsdelikt ausgegangen.