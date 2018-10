Funkel setzt in Ulm auf Offensive: Karaman kehrt zurück

Düsseldorf (dpa/lsw) - Nach fünf Niederlagen in der Fußball-Bundesliga will sich Fortuna Düsseldorf im Pokalspiel beim Regionalligisten SSV Ulm 1846 am Dienstag (18.30 Uhr/Sky) neues Selbstvertrauen holen. Dabei setzt Trainer Friedhelm Funkel auf eine Stärkung der Angriffsreihe. Nach einer Verletzungspause kehrt Offensivspieler Kenan Karaman ins Team zurück. «Ich hoffe, dass wir uns damit mehr Möglichkeiten in der Offensive erarbeiten», sagte Funkel am Montag.