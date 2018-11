Fußball-Drittligisten fordern drei Absteiger

Frankfurt/Main (dpa) - Die Vereine der 3. Fußball-Liga haben in einer gemeinsamen Erklärung eine Rückkehr zum Modell mit drei Absteigern gefordert. «Unmissverständlich machen die Vereine der 3. Liga klar, dass die Glaubwürdigkeit des DFB in Bezug auf die Neuregelung des Aufstiegs in die 3. Liga endgültig verloren gegangen ist», schrieben die 20 Vereine in der Erklärung, die sie gemeinsam am Mittwoch auf den jeweiligen Internetseiten veröffentlichten. Zuvor hatten sich die Vereine am Montag in Wiesbaden getroffen, um sich über die Regionalliga-Reform auszutauschen.