Fußballer berichten von Rassismus-Attacke: Polizei ermittelt

Offenbach (dpa/lhe) - Eine Gruppe Amateurfußballer soll bei einem Dorffest massiv rassistisch angefeindet worden sein - nun ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Volksverhetzung. Bei dem Fest in Birstein (Main-Kinzig-Kreis) soll es bereits Mitte Juli zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den Sportlern aus Mühlheim (Kreis Offenbach) und anderen Besuchern gekommen sein. Im weiteren Verlauf sei dann offenbar ein Spieler geschlagen und leicht verletzt worden, berichtete die Polizei in Offenbach am Mittwoch. Außerdem sollen ausländerfeindliche Parolen gerufen worden sein. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.