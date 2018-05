Fußballtorhüterin Desirée Schumann beendet Karriere

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Torhüterin Desirée Schumann vom Frauen-Bundesligisten 1. FFC Frankfurt beendet ihre Laufbahn. «Der Fußball ist mein Leben und wird es auch immer bleiben. Trotzdem habe ich mich dazu entschlossen, meine professionelle Karriere nach zwölf wunderbaren Jahren in der Frauen-Bundesliga zu beenden und mich neuen Zielen in meinem Leben zu widmen», sagte die 28-Jährige in einer Mitteilung ihres Clubs vom Dienstag.