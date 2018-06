Fußballverein kickt nach Wildschwein-Schaden wieder

Herborn (dpa/lhe) - Ein halbes Jahr nach der Invasion einer wühlfreudigen Wildschweinrotte kann der Sportverein SSC Juno Burg wieder auf seinem Fußballplatz im mittelhessischen Herborn kicken. Die Tiere hatten Anfang des Jahres den Rasen umgepflügt und einen hohen Schaden angerichtet - nun steht das erste Spiel auf dem hergerichteten Platz an. Der Verein kämpft am (morgigen) Mittwoch in einem Relegationsspiel gegen den SV Emsdorf um den Aufstieg in die Gruppenliga, wie Hauptkassierer Karl-Heinz Woyczyk am Dienstag berichtete. In den vergangenen Monaten hatte der Kreisoberliga-Verein auf Plätzen anderer Clubs trainieren und spielen müssen.