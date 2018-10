Fußgänger bei Zusammenstoß mit Auto tödlich verletzt

Das Logo «Notarzt» ist an einem Notarzteinsatzfahrzeug zu sehen. Foto: Patrick Seeger/Archiv

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein Fußgänger ist bei Frankfurt von einem Auto überfahren und dabei so schwer verletzt worden, dass er kurz darauf im Krankenhaus starb. Der 21 Jahre alte Mann war laut Polizei aus zunächst unbekannten Gründen bei Dunkelheit über eine Straße gelaufen, als er von dem Auto erfasst wurde. Dessen 67 Jahre alter Fahrer überstand den Zusammenstoß am Donnerstag unverletzt. An seinem Wagen entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro.