Fußgänger stirbt nach Unfall auf Autobahn

Gießen (dpa/lhe) - Ein Fußgänger ist auf dem Gießener Ring von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Der 50-Jährige war in der Nacht auf Samstag zu Fuß auf einem Autobahnteilstück (A 485) des Ringes unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Ein 43-jähriger herannahender Autofahrer versuchte noch auszuweichen, sein Wagen erfasste den Fußgänger jedoch seitlich. Der 50-Jährige starb noch am Unfallort. Warum sich er sich auf der Autobahn in der Nähe der Ausfahrt Wieseck aufhielt, war zunächst völlig unklar. Der Autofahrer blieb unverletzt.