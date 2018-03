Fußgänger von Auto erfasst: Schwer verletzt im Krankenhaus

Wiesbaden (dpa) - Bei einem Unfall am Kurt-Schumacher-Ring in Wiesbaden ist ein Fußgänger schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Mann am Mittwochabend unvermittelt auf die Fahrbahn getreten und von einem Auto erfasst worden, wie eine Sprecherin sagte. Von der Wucht des Aufpralls wurde die Frontscheibe des Fahrzeugs völlig zerstört. Der Fußgänger erlitt schwere Verletzungen am Kopf und wurde ins Krankenhaus gebracht.