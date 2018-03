Fußgänger von Polizeiauto erfasst und schwer verletzt

Frankfurt (dpa/lhe) - Ein 67-jähriger Fußgänger ist in Frankfurt von einem Polizeiwagen angefahren und schwer verletzt worden. Die Beamten waren am Dienstagabend mit Martinshorn und Blaulicht im Stadtteil Nieder-Eschbach unterwegs, als der Mann unvermittelt auf die Straße trat, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Fußgänger sei zwischen parkenden Fahrzeugen auf die Straße gelaufen. Der Fahrer des Streifenwagen konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, so dass es zum Zusammenstoß kam. Der 67-Jährige kam in ein Krankenhaus. Die Polizisten blieben unverletzt.