Fußgänger wird von Straßenbahn erfasst und schwer verletzt

Darmstadt (dpa/lhe) - Ein 40-Jähriger ist am Freitag in Darmstadt von einer Straßenbahn erfasst und schwer verletzt worden. Der Mann stand mit dem Rücken zu den Gleisen, bevor er einen Schritt zurück machte und von einer vorbeifahrenden Straßenbahn erfasst wurde, wie die Polizei mitteilte. Wie es dazu kam, war zunächst unklar. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.