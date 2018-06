G20-Krawalle: Polizei fasst vier Verdächtige

Ob der 24-jährige aus Frankfurt und die drei in Offenbach Gefassten im Alter von 17, 18 und 21 Jahren auch in die Vorbereitungen zu den Krawallen involviert waren, müsse die Polizei noch ermitteln. Die Sonderkommission «Schwarzer Block» in Hamburg vollstreckte am Mittwoch nach 13 Wohnungsdurchsuchungen in mehreren Bundesländern insgesamt sechs Haftbefehle.