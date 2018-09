GEW: Demo in Kassel und Frankfurt für bessere Bildung

Frankfurt/Main/Kassel (dpa/lhe) - Die Lehrergewerkschaft GEW ruft heute in Kassel und Frankfurt zu Demonstrationen für bessere Bildungsbedingungen auf. Nach GEW-Angaben wollen auch der Landeselternbeirat und Schüler- und Studierendenvertretungen mit auf die Straße gehen. In Kassel rechnen die Organisatoren mit rund 1000 Teilnehmern, in Frankfurt könnten 3000 bis 5000 Menschen ihrem Unmut Luft machen. Die Unterstützer der Demo fordern unter anderem ein 500-Millionen-Sofortprogramm für bessere Bedingungen an Schulen, Kitas und Hochschulen.