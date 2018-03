GEW fordert gesetzliche Deckelung von Privatschulen-Gebühren

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Lehrergewerkschaft GEW fordert für Hessens Privatschulen eine gesetzliche Regelung zur Deckelung ihrer Gebühren. Gleichzeitig sollte auf diesem Weg die Befreiung dieser Kosten für Kinder aus bedürftigen Familien festgelegt werden, sagte die GEW-Vorsitzende Birgit Koch am Mittwoch in Wiesbaden. In Hessen gebe es im Vergleich zu anderen Bundesländern keine verbindlichen Regelungen, wie Privatschulen betrieben werden.