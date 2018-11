Gänsezaun im Frankfurter Ostpark soll repariert werden

Derzeit wartet das Umweltdezernat noch auf einen Bericht der Vogelschutzwarte über die Wirkung des Zaunes. Die Auswertung sei abgeschlossen, müsse aber noch vom Landesamt geprüft werden, hieß es. Dieses hatte die Finanzierung übernommen.

Andernorts wird mit scharfer Munition gegen Nilgänse vorgegangen: Die Stadt Darmstadt hat in diesem Jahr an zwei Seen Jagd auf Nilgänse gemacht. Zuvor hatten Vergrämungsmaßnahmen nicht zum gewünschten Erfolg geführt. In Frankfurt gab es zwar eine Jagdgenehmigung für das dortige Brentanobad, es wurden aber keine Nilgänse abgeschossen.