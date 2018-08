Gärtnerei brennt aus: Hoher Schaden entstanden

Männer der Feuerwehr sitzen in einem Löschfahrzeug. Foto: Carsten Rehder/Archiv

Ortenberg (dpa/lhe) - Bei einem Feuer in der Gärtnerei einer sozialen Einrichtung in Ortenberg (Wetteraukreis) ist ein Sachschaden von rund 170 000 Euro entstanden. In der Nacht zum Donnerstag habe ein Jäger auf Pirsch Brandgeruch bemerkt und die Feuerwehr alarmiert, teilte die Polizei mit. Doch anstelle eines Waldbrands fanden die Löschkräfte ein «lichterloh brennendes Gebäude» vor, bei dem es sich den Angaben zufolge um die Gärtnerei der sozialen Einrichtung handelte. Zunächst war von einer Scheune die Rede gewesen. Das Gebäude brannte völlig aus.