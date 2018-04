Ganztagsangebot an Hessens Schulen wird ausgebaut

Wiesbaden (dpa/lhe) - In Hessens Grundschulen wird das Ganztagsangebot weiter ausgebaut. Zum Schuljahr 2018/19 werden am freiwilligen «Pakt für den Nachmittag» vier Schulträgerregionen und insgesamt 37 Schulen zusätzlich teilnehmen, wie Kultusminister Alexander Lorz (CDU) am Dienstag in Wiesbaden ankündigte. «Darüber hinaus nehmen wir in diesem Jahr wieder viel Geld und neue Stellen in die Hand, um auch im regulären Ganztagsprogramm neue Angebote zu schaffen oder bestehende auszubauen.»