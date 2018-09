Garten- und Landschaftsbaubranche boomt: Fachkräfte fehlen

Tulpen, aufgenommen zur Eröffnung der Landesgartenschau in Bad Lippspringe. Foto: Friso Gentsch/Archiv

Tulpen, aufgenommen zur Eröffnung der Landesgartenschau in Bad Lippspringe. Foto: Friso Gentsch/Archiv

Wiesbaden (dpa/lhe)- Der Garten- und Landschaftsbaubranche in Hessen geht es prächtig - wäre da nicht der hartnäckige Fachkräftemangel. «Wenn der private Haushalt Geld übrig hat, gibt er es inzwischen auch gern für seinen Garten aus», sagte Jens Heger, Vorsitzender des Fachverbands Garten-, Landschafts-, und Sportplatzbau Hessen-Thüringen, der Deutschen Presse-Agentur. «Wenn das Bauhauptgewerbe sagt, dass es noch zwei bis drei Jahre eine gute Konjunktur haben wird, dann gilt das für uns noch ein-zwei Jahre länger, da wir ja meistens die letzten an der Baustelle sind», so Heger.