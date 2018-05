Gas in Shisha-Bar: Rettungskräfte im Großeinsatz

Fulda (dpa/lhe) - Schlechte Luft in einer Fuldaer Shisha-Bar hat zu einem Großeinsatz von Rettungskräften geführt. 15 Gäste der Bar seien am Samstagabend wegen Verdachts auf Vergiftungen untersucht worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Sie stellte in dem Lokal einen erhöhten Kohlenmonoxid-Wert fest. Ursache seien «zu viele Leute und zu wenig Luft» gewesen, sagte ein Sprecher. Mit rund 120 Gästen sei das kleine Lokal überfüllt gewesen. Außerdem seien mehrere Shishas in Betrieb gewesen.