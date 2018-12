Gas soll aus Güterwagen umgepumpt und abgebrannt werden

Neuhof (dpa/lhe) - Das Gas aus dem in Osthessen verunglückten Güterwagen soll schneller als erwartet entsorgt werden. Noch am Sonntag wollen Spezialisten das Methylchlorid aus dem Kesselwagen in einen anderen Tank umpumpen. Der Rest soll abgelassen und kontrolliert abgebrannt werden, wie ein Sprecher der Bundespolizei Kassel sagte.