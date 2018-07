Gasaustritt an B455 nach Leck in Hochdruckleitung

Wiesbaden (dpa/lhe) - Aus einer unterirdischen Gasleitung an der Bundesstraße 455 zwischen den Wiesbadener Ortsteilen Rambach und Naurod ist am Donnerstag Gas ausgetreten. Ein Mitarbeiter des Gasversorgungsunternehmens habe das Leck am Vormittag bei einer Kontrollfahrt festgestellt, berichtete ein Sprecher der Feuerwehr Wiesbaden. Die Straße wurde daraufhin für den Verkehr komplett gesperrt.