Gasexplosion Ursache für Hauseinsturz: Ermittlungen dauern

Knüllwald (dpa/lhe) - Eine Gasexplosion war die Ursache des Hauseinsturzes im nordhessischen Knüllwald. Das hätten Untersuchungen ergeben, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Schwalm-Eder am Donnerstag. Warum sich das Gas entzündete, sei aber noch unklar. Das Landeskriminalamt sei noch an weiteren Untersuchungen. Bei dem Unglück am Montag im Ortsteil Wallenstein waren ein 79 Jahre alter Hausbewohner und die 74-jährige Ehefrau um Leben gekommen. Zudem war ein zwölfjähriges Mädchen durch herumfliegende Glassplitter verletzt worden. Ein weiterer Nachbar erlitt wegen der Ereignisse einen Schwächeanfall. Der Sachschaden wird auf 150 000 Euro bis 200 000 Euro geschätzt.